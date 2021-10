Cantor Márcio Gomes apresenta o show 'Eternas Canções' - Divulgação

Publicado 19/10/2021 18:29

Rio - O cantor Márcio Gomes fará show nesta quarta-feira (20), às 16h, no Centro Cultural João Nogueira - Imperator, no Méier, Zona Norte do Rio. Na apresentação, que faz parte do projeto Tardes Culturais, o artista vai homenagear grandes nomes da Era do Rádio, como Cauby Peixoto, Nelson Gonçalves e Angela Maria.

Recordista de público na tradicional casa, Márcio promete lembrar clássicos como "Brigas", "Foi Deus", "Começaria Tudo Outra Vez" e muitos outros no show "Eternas Canções".

O Imperator fica na Rua Dias da Cruz, 170. O ingresso de meia-entrada custa R$ 30. A classificação é livre.