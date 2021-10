Claudia Raia chora com homenagem a Tarcísio Meira no Prêmio Bibi Ferreira

Rio - A atriz Cláudia Raia foi às lágrimas durante a 8ª edição do Prêmio Bibi Ferreira, que aconteceu na noite desta quarta-feira, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. A premiação homenageou os principais destaques do teatro musical.

Cláudia subiu ao palco ao lado do marido, Jarbas Homem de Mello, e não conteve a emoção durante uma homenagem ao ator Tarcísio Meira, que morreu aos 85 anos, vítima de complicações da covid-19, em agosto. O ator Sérgio Mamberti, que morreu em setembro, aos 82, também foi homenageado e representado no palco por seu filho e também ator Duda Mamberti.

