Thiaguinho e Péricles no 'Altas Horas' - Reprodução

Thiaguinho e Péricles no 'Altas Horas'Reprodução

Publicado 24/10/2021 09:29

Rio - Na noite deste sábado, Thiaguinho e Péricles se encontram no palco do 'Altas Horas'. Os dois apresentaram clássicos como 'Tá Vendo Aquela Lua' e 'Livre Pra Voar', e o reencontro rendeu revelações muito importantes para os fãs de pagode.

fotogaleria

Perguntado por Serginho Groisman sobre a possibilidade de voltar ao Exaltasamba, Thiaguinho nem titubeou. "É inevitável, vai ter um dia que vamos sair juntos pela estrada cantando novamente. Até porque o que a gente fez foi muito lindo e ficou no coração das pessoas. Entendo quando elas encontram a gente junto e perguntam se vamos voltar. Entendo essa comoção toda porque foi muito bonito o que gente viveu", disse o cantor."Participo demais do trabalho dele e ele do meu. Seria lindo fazer alguma coisa juntos, montar um show. Fizemos recentemente uma turnê com o Chrigor, a gente construiu essa história vocalmente", completou o músico.