Jayne Rivera faz poses sensuais em frente ao caixão do pai durante velórioReprodução Internet

Publicado 28/10/2021 08:24

Rio - Uma influenciadora digital de Miami, na Flórida, está sendo criticada nas redes sociais depois de postar uma série de fotos em que aparece fazendo poses sensuais na frente do caixão durante o velório de seu pai. Nas imagens, Jayne Rivera, de 20 anos, aparece sorrindo e até levantando o pé, com os olhos fechados e o queixo por cima do ombro. Após as críticas, ela apagou as oito fotos do Instagram. "A borboleta voou", tinha escrito Jayne na legenda das imagens.

A pose com o pé levantado, no melhor estilo princesa, era comum nas redes sociais de Jayne, onde geralmente ela posta imagens de biquíni, de suas viagens e moda. Muitas pessoas disseram que a influenciadora foi "vil" e "desrespeitosa". "Não é legal, Jayne. Seu pai era um veterano condecorado", disse uma pessoa. "Uma sessão de fotos em frente ao corpo dele! Sério? Que classe", comentou outra seguidora. Pressionada, Jayne decidiu abandonar o Instagram e ainda não se pronunciou sobre o assunto.