Turnê da família Gil na EuropaReprodução

Publicado 08/11/2021 12:07

Rio - Gilberto Gil terminou, neste fim de semana, a turnê Gil In Concert, em Santarém, Portugal. Ao lado de filhos e netos, Gil fez 18 shows em 17 cidades pela Europa. O penúltimo show, por sinal, foi encerrado ao som de 'Fora Bolsonaro', puxado pela plateia. O momento foi registrado pela equipe de Gil e compartilhado nas redes sociais.

"E com mais uma noite de ingressos esgotados chegou ao fim a turnê Gil In Concert, em Santarém. Foram 18 shows em 17 cidades pela Europa. Só temos a agradecer a cada um que prestigiou nossa tão aguardada volta aos palcos! Que seja o início de muitos e muitos encontros que estão por vir. Esperamos que tenham gostado de viajar conosco por aqui. Próxima parada: Brasil! Em breve, novos projetos vêm aí! Quem está com saudade de um show de Gil pertinho de casa?", escreveu a equipe.

Confira: