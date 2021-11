Teresa Santos é a vencedora do Miss Brasil 2021 - Antares Martins / Reprodução Internet

Teresa Santos é a vencedora do Miss Brasil 2021Antares Martins / Reprodução Internet

Publicado 10/11/2021 08:01 | Atualizado 10/11/2021 08:20

Rio - A cearense Teresa Santos, de 23 anos, foi a grande vencedora do concurso Miss Universo Brasil. O resultado foi divulgado durante a transmissão do concurso, na noite desta terça-feira. A final já havia sido gravada no final de semana no cruzeiro “Vumbora pro Mar”. Com a vitória, Teresa vai representar o país no concurso Miss Universo, em dezembro, em Israel.

Gabriela Lacerda, de 19 anos, do Piauí, e Carol Valença, 27, de Sergipe, ficaram respectivamente em segundo e terceiro lugares na disputa. Esta é a terceira vez que Teresa participa do Miss Brasil. A primeira vez foi em 2018, quando ela ficou em terceiro lugar. Natural de Fortaleza, a jovem é formada em Psicologia e foi criada no município de Manguarape, mas tem raízes na Bahia. A vitória de Teresa tira o Ceará de um hiato de sete anos. A última vencedora do estado foi Melissa Gurgel, em 2014.

Esta edição do Miss Brasil aconteceu quase três anos após a última edição presencial, em 2019, em São Paulo. Vale lembrar que a gaúcha Julia Gama, de 28 anos, atual vice-Miss Universo, foi desconvidada pela organização do concurso e não esteve nas coroações. Ela contou nas redes sociais que a motivação por trás disso podem ser suas preferências políticas. Anti-Bolsonaro, Julia declarou que a organização do Miss Universo Brasil é Bolsonarista. O concurso nega as acusações.