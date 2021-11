Vocalista de banda de rock faz xixi no rosto de fã - Reprodução

Publicado 15/11/2021 10:09 | Atualizado 15/11/2021 10:27

Rio - A banda de rock Brass Against usou as redes sociais para pedir desculpas após a vocalista do grupo, Sophie Urista, fazer xixi no rosto de um fã durante show no festival Welcome to Rockville, em Daytona Beach, na Flórida, nos Estados Unidos. Na ocasião, a vocalista fazia uma versão própria da música "Wake Up", do Rage Against the Machine, quando um fã subiu no palco.

O homem deitou e, para a surpresa de todos, a cantora posicionou as partes íntimas em cima da cabeça do rapaz, abaixou as calças e fez xixi. Pela reação, o homem não ficou ofendido e até curtiu bastante o momento. A repercussão do ato, no entanto, não foi positiva.

A banda fez um comunicado afirmando que Sophia "se deixou levar pelo momento" e que isso não voltará a acontecer. "Nos divertimos muito ontem à noite no Welcome to Rockville. A Sophia se deixou levar. Não é algo que o resto de nós esperava e não é algo que vocês vão ver novamente em nossos shows. Obrigado por trazer a energia ontem à noite, Daytona", diz a nota.

