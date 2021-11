XIX Bienal Internacional do Livro, no Riocentro, Zona Oeste do Rio - Clever Felix/Parceiro/Agência O Dia

XIX Bienal Internacional do Livro, no Riocentro, Zona Oeste do RioClever Felix/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 22/11/2021 17:45

Rio - Para salvar vidas e apoiar a educação no país, a Bienal do Livro Rio se une para celebrar os 77 anos do Hemorio com uma ação literária mais do que especial. A partir de terça-feira (23) e até o dia 30 deste mês, toda bolsa de sangue coletada se transforma em um livro que vai ser doado ao Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase).