Papa Francisco e Diego Maradona - AFP

Papa Francisco e Diego MaradonaAFP

Publicado 25/11/2021 09:04 | Atualizado 25/11/2021 10:00

Rio - Em diversos momentos da História, figuras políticas e do esporte extrapolam suas áreas de atuação e se tornam celebridades que encantam o público de maneira geral, para muito além de suas funções. Esse é o caso Diego Armando Maradona. Um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, o argentino teve sua vida exposta na mídia e passou a ser uma das figuras mais amadas e odiadas de seu país.

fotogaleria

Assim como os 1,65m de altura não impediram Maradona de virar um homem desejado por milhares de mulheres, a vida polêmica do jogador também não impediu que ele carregasse uma legião de fãs até seu último dia de vida. Há exatamente um ano, Maradona foi encontrado morto em sua casa, aos 60 anos, vítima de um infarto enquanto dormia.Para contar e celebrar a história de Maradona, diversas produções foram lançadas em plataformas de streaming. A mais recente é ‘Os Últimos Dias de Maradona’, podcast lançado na última terça-feira no Spotify. Como o próprio nome sugere, ao longo de seis episódios, a produção revela detalhes inéditos sobre a morte do ex-jogador.Com detalhes minuciosos sobre o caso, o podcast apresenta áudios do processo judicial aberto pouco tempo depois da morte de Maradona, depoimentos de pessoas próximas a ele e entrevistas exclusivas, reconstruindo como foram os momentos finais da vida do atacante. Distribuído para seis países, o podcast foi narrado em português pelo jornalista esportivo Juca Kfouri que, na época, também acompanhou os desdobramentos do caso."A morte dele me deu uma tristeza enorme. Sempre me conectei com o Maradona jogador de futebol, o gênio da bola, o engraçado, o rebelde. Ele sempre foi uma contradição ambulante, daí o seu magnetismo. E acho que essa dualidade é um componente único. Todos nós nos víamos um pouco nele. Poder contar mais de sua história é uma grande honra para mim", afirma o jornalista que, ao longo da produção, compartilha alguns momentos marcantes que teve com o ídolo em sua carreira.Outras produçõesEm outubro, outra produção já havia sido lançada em homenagem ao ídolo argentino. Com os primeiros episódios disponíveis no Amazon Prime Video, a série biográfica ‘Maradona: Conquista de um Sonho’ acompanha os triunfos e desafios enfrentados pelo jogador durante sua vida. Interpretado por três atores, Maradona é apresentado em três momentos diferentes de sua vida: desde seu humilde início em Villa Fiorito, na Argentina, passando por sua carreira decisiva em Barcelona e Napoli, até finalmente retratar seu papel fundamental em levar a seleção argentina a vencer a Copa do Mundo no México, em 1986. O décimo e último episódio da série será lançado nesta sexta-feira.Outra boa produção está disponível na HBO Max. Intitulado ‘Diego Maradona’, o documentário de pouco mais de duas horas foi lançado ainda em 2019 e com a autorização do jogador. Apesar de ter liberado o uso de mais de 500 horas de gravações inéditas de seu arquivo pessoal, Maradona não é endeusado pela produção.O documentário consegue equilibrar a complexidade do ídolo. De um lado, a produção mostra os feitos de Maradona no futebol após sua chegada ao Napoli em 1984. Na Itália, Maradona levou o time a ganhar seu primeiro grande campeonato e passou sete anos quebrando recordes. Mas fora dos campos, a vida do jogador desandou. O filme mostra o preço que Maradona pagou por suas escolhas e revela um lado sombrio do jogador, incluindo seu envolvimento com criminosos, sua recusa em reconhecer um filho de um antigo relacionamento e até os bastidores de sua prisão.