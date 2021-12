Daniela Mercury - Célia Santos/Divulgação

Rio - Daniela Marcury, que é um dos principais nomes da folia, anunciou nesta sexta-feira (03), que vai ficar de fora do carnaval de rua 2022. A cantora é responsável por puxar os tradicionais blocos "Bloco do Crocodilo" e "Pipoca da Rainha". Daniela, afirma que não acha prudente a realização dos eventos no canário delicado como o da pandemia.

"Sinto muito em anunciar isso, mas avaliamos bem a situação e chegamos à conclusão que o cenário é muito incerto. Já estou considerando que, na Bahia, o governo e a prefeitura não vão realizar o carnaval 2022, mesmo ainda não havendo anúncio oficial", começou ela.

"Além da 'Pipoca da Rainha'. Apesar de estar mantido o carnaval de São Paulo, e o Pipoca da Rainha ser tão tradicional na folia paulistana, infelizmente não desfilarei em 2022. Se for mantida a liberação das autoridades sanitárias, tentaremos, na medida do possível, realizar shows e eventos durante todo o verão, sempre com limitação de público e com a exigência das duas doses da vacina", completou Mercury.

Além da capital baiana ter cancelado o Réveillon em 2022, outras cidades também decidiram adotar as mesmas medidas. Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande e Curitiba também cancelaram os festejos.

Já o carnaval, pelo menos 70 cidades do interior de São Paulo não irão realizar a folia no próximo ano, a prefeitura teme pelo avanço da doença. No sul de Minas, São Lourenço, Santa Rita da Sapucaí e Boa Esperança também ficam de fora.

