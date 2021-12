Paolla Oliveira e Diogo Nogueira participam do prêmio Band Inspira

Rio - Diogo Nogueira e Paolla Oliveira marcaram presença na premiação Band Inspira Rio, que aconteceu na noite desta terça-feira, no hotel Copacabana Palace, na Zona Sul da cidade. Paolla prestigiou o namorado, que recebeu o troféu na categoria "Música". No evento, o sambista também se apresentou ao lado de Gilberto Gil, que foi o grande homenageado da noite. Nos bastidores, Paolla e Diogo posaram para fotos com Gil e também com Deborah Colker, que foi a vencedora da categoria Inspiração do Ano da Cultura.

Relatar erro