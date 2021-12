Famosos brilham na premiação TikTok Awards 2021

Rio - A premiação TikTok Awards 2021 reuniu um verdadeiro time de famosos e influenciadores no Teatro Alfa, em São Paulo, na noite desta quarta-feira.

A apresentadora Sabrina Sato foi a mestre de cerimônias da noite e deu um show com seus variados looks durante o evento. O evento contou com atrações musicais como Marina Sena, Zé Felipe, Glória Groove e Caetano Veloso. A cantora Ludmilla se apresentou de forma virtual.

A influenciadora digital Virgínia Fonseca foi surpreendida pelo marido, Zé Felipe, ao receber o prêmio de musa dos trends. Em um breve discurso, Zé Felipe pontuou que Virgínia é a brasileira que mais cresce na plataforma.

Relatar erro