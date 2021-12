Bil Araújo, Marina Ferrari, Rico Melquiades e Solange Gomes estão na final de ’A Fazenda 13’ - Antonio Chaestian/Record TV

Publicado 16/12/2021 07:00

Rio - Depois de três meses de competição, a 13ª edição de "A Fazenda", da Record TV, chega ao fim na noite desta quinta-feira, às 22h45. Os peões Bil Araújo, Marina Ferrari, Rico Melquiades e Solange Gomes disputam a preferência popular e o mais votado recebe o prêmio de R$ 1,5 milhão do reality rural, que foi comandado neste ano por Adriane Galisteu, primeira mulher a apresentar a atração.

Trajetória dos finalistas

Ao longo da competição, 22 celebridades passaram pela sede do programa em Itapecerica da Serra, interior de São Paulo, e colocaram fogo no feno, mas apenas quatro chegaram à grande final. Bil Araújo e Marina Ferrari foram os primeiros participantes a garantir uma vaga ao eliminarem Aline Mineiro e MC Gui na primeira roça especial desta semana.

Depois de participar do "Big Brother Brasil" e "No Limite" e ter desempenhos nada satisfatórios, Bil surpreendeu ao chegar na final do reality da Record como um dos favoritos. Dentro da casa, o modelo é visto como manipulador pelos demais participantes. Já Marina só foi a uma roça durante a competição. Atualmente, a influenciadora digital está próxima de Rico, mas teve algumas brigas com o participante, que já era seu amigo antes da competição.

Rico é considerado um dos protagonistas da edição e protagonizou cenas de briga com quase todos os peões. O humorista chegou a acusar Dynho Alves e Victor Pecoraro de agressão, além de ter sido amigo e rival de Dayane Mello. Ele chegou a apelidar a ex-aliada de "cobra caninana" e movimentou a web. Solange não ficou para trás e já teve tretas com vários peões. Ela protagonizou verdadeiros barracos com Mileide Mihaile e Marina Ferrari. A ex-musa da banheira do Gugu é a participante que voltou de mais roças, superando seis berlindas durante o jogo.

Términos

A atual edição do reality foi marcada por términos de relacionamentos. Dynho Alves e Sthefane Matos, que foram eliminados na mesma roça, viveram uma amizade colorida dentro do reality e viram seus relacionamentos da vida real irem ladeira a baixo. MC Mirella, que era casada com Dynho, e o influenciador Victor Igoh, que era noivo de Sthe, anunciaram os términos enquanto os peões ainda estavam confinados no reality rural.

Mas não foram somente eles que perderam seus amores. A noiva de MC Gui, a bailarina Bia Michelle, também fez desabafos devido a relação do funkeiro com a ex-Panicat Aline Mineiro, que é namorada do humorista Léo Lins, mas trocou carinhos e beijos com Dayane Mello. Aline e Léo possuem uma relação aberta, na qual ela pode ficar apenas com outras mulheres.

Polêmicas