Sthe e Dynho são os últimos eliminados da Fazenda 13Reprodução / PlayPlus

Publicado 15/12/2021 01:11

São Paulo – Deu a lógica, Rico Melquíades e Solange Gomes estão na Final da Fazenda 13. A dupla de barraqueiros eliminou a dupla de “irmãos” Dynho Alves e Sthefane Matos. A eliminação dos mais novos solteiros de Itapecerica da Serra era a mais aguardada dessa reta final, pois todos os interessados desejavam assistir a Cabine de Descompressão, contudo o quadro foi cancelado excepcionalmente hoje, para preservar a imagem dos eliminados.

Assim que o episódio desta terça-feira (14) terminou, Lidi Lisboa e Lucas Selfie confirmaram que o quadro onde eles recebiam os eliminados foi cancelado em cima da hora. Através das redes sociais, os apresentadores da Cabine se mostraram tão surpresos quanto os espectadores, que devem estar xingando o diretor da atração, Rodrigo Carelli, de todos os nomes impróprios até agora.

Nada foi oficialmente confirmado pela produção do programa, contudo as redes sociais decidiram que Carelli resolveu poupar Dynho e Sthe de um constrangimento colossal por tomar conhecimento de seus divórcios logo ao sair do programa. Logo, a decisão da emissora foi colocar os dois em uma live amanhã, quarta-feira (15), à tarde. Dando tempo assim, da dupla assimilar a cambalhota que suas vidas passaram.

Pois é gente, nao vai ter Cabine de Descompressão hoje. Voltando pra casa, boa noite. Amanhã tem live com os 2 eliminados. — Lucas Selfie (@lucasmaciel) December 15, 2021

Cancelar a Cabine de Descompressão de hoje é a decisão mais bizarra e frustrante de todos os tempos. O povo brasileiro merecia esse momento de constrangimento com Sthe e Dynho. — Chico Barney (@chicobarney) December 15, 2021

Não vai ter cabine, pouparam StheDynho. Bora de #FalandoDeAFazenda AO VIVO, então? #EliminacaoAFazenda — WebTVBrasileira (@webtvbrasileira) December 15, 2021