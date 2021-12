MC Gui e Aline foram eliminados da Fazenda 13 - Reprodução / PlayPlus

Publicado 14/12/2021 04:01 | Atualizado 14/12/2021 04:28

São Paulo – Começou a última semana da Fazenda 13. Já nesta segunda-feira (13) tivemos eliminação dupla, MC Gui e Aline Mineiro deram adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão. E, pra piorar, talvez precisem dar adeus aos seus relacionamentos amorosos. Na Cabine de Descompressão, Lucas Selfie e Lidi Lisboa contaram para os eliminados que a bruxa do divórcio está correndo solta para os participantes do reality.

A reação dos dois foi constrangedora. O funkeiro e a ex-panicat assistiram aos VT’s do que eles andaram aprontando por baixo do edredom e as mensagens publicadas nas redes sociais por seus cônjuges. Desconcertados, a dupla tentou se explicar, mas não conseguiram formar argumentos lá muito convincentes. MC Gui pediu desculpas para sua noiva e Aline para seu namorado.

Além disso, os eliminados também descobriram sobre o divórcio de Mirella e Dynho e a separação de Sthe e Victor Igoh, aumentando ainda mais o nervosismo sobre a situação do próprio relacionamento. Contudo, os apresentadores da Cabine não revelaram muito, até porque o caso deles é muito mais leve, se comparado ao dos colegas que ainda estão confinados.

mc gui e aline na cabine de descompressão vendo a safadeza deles ao vivo e descobrindo que dynho e sthe estão solteiros - parte 2 pic.twitter.com/RGSiUS1u5y — ma ri. (@acostumadinha) December 14, 2021