Rico chocado ao ver a cena de Dayane rasgando seu casaco - Reprodução / PlayPlus

Rico chocado ao ver a cena de Dayane rasgando seu casacoReprodução / PlayPlus

Publicado 14/12/2021 04:05 | Atualizado 14/12/2021 04:06

São Paulo – Na madrugada desta terça-feira (14) os finalistas e semifinalistas da Fazenda 132 foram pegos de surpresa por um chamado para uma atividade no pátio. Arcrebiano, Marina, Rico, Dynho, Sthe e Solange reencontraram quase todos os seus colegas de confinamento para uma última discórdia coletiva.

A dinâmica reuniu todos os pões e peoas da edição para um último “bate-papo” valendo prêmios em dinheiro e até um carro 0km. Com exceção de Nego do Borel e Medrado que tiveram seus contratos rescindidos e Liziane que está com Covid-19, todos os participantes desta edição sentaram para relembrar os momentos mais polêmicos que passaram em Itapecerica da Serra.

Os peões ficaram chocados ao rever cenas brabas como a de Dayane rasgando a jaqueta de Rico; a noite em que Rico invadiu a despensa para jogar o café fora e acabou levando um banho de iogurte de Victor; as discussões de Solange com quase todo mundo. Enfim, foi tanto barraco que é de se admirar essa dinâmica não ter acabado com o sol raiando.

No final das contas, todo mundo saiu ganhando. Os participantes receberam envelopes sortidos, a maioria com prêmios em dinheiro, mas Gui Araújo e Marina Ferrari tiraram a sorte grande e levaram pra casa uma moto e um carro, respectivamente.