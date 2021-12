Dynho Alves - Reprodução / PlayPlus

Publicado 09/12/2021 03:14

São Paulo – Uma polêmica Prova do Fazendeiro garantiu ao peão Dynho Alves o último chapéu de fazendeiro da Fazenda 13 nesta quarta-feira (08). Dynho, Aline Mineiro e Solange Gomes participaram da prova que teve suas regras alteradas por Adriane Galisteu no decorrer da dinâmica. Internautas apontaram que a mudança favoreceu o ex de Mirella.

A prova consistia em pegar réplicas de fruta e colocar em um cesto, cada participante tinha o seu próprio cesto. Porém, os concorrentes ao chapéu estavam vendados para realizar a prova com maior dificuldade. No começo, Dynho e Aline estavam colocando todas as frutas que conseguiam segurar de uma vez no recipiente. Porém, no meio da prova, Galisteu avisou que só poderiam colocar as frutas uma de cada vez, mas não mandou retirar as que já haviam sido depositadas.

Com isso, Dynho ganhou uma boa vantagem e se tornou o último fazendeiro da temporada, contudo o peão sofreu um revés. Ao final da prova ele descobriu que não estaria imunizado para a próxima Roça, apenas ganhará o direito de indicar um adversário.