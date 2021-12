Carlinhos Maia foi citado em discussão de Solange Gomes e Rico Melquiades - Reprodução

Publicado 15/12/2021 00:16

São Paulo – Fim de ano que se preze tem que ter aquela retrospectiva. E na Fazenda não seria diferente, depois de três meses acompanhando essa peãozada, o que não faltou foi entretenimento de baixo nível. A baixaria rolou solta em Itapecerica da Serra e não custa nada relembrar maiores barracos da temporada.

Obviamente que tudo começou com Solange Gomes e Rico Melquíades, indiscutivelmente os barraqueiros da edição, a dupla entregou discórdia para o espectador brasileiro logo na primeira dinâmica. Solange não gostou nada de ser ameaçada por Rico e por isso chamou o alagoano de “escorado do Carlinhos Maia” e de “feio”, o alagoano que não sai por baixo retrucou um sonoro “velha coroca” para a modelo. Essa treta só não tomou proporções épicas por causa da turma do deixa disso, que eram a maioria.

Mesmo sendo expulso na segunda semana, Nego do Borel também contribuiu para o acervo de discussões da Fazenda 13. Ele e Gui Araújo se tornaram inimigos mortais depois do bate boca na casa da árvore. Rolou até ameaças, caso Nego apontasse o dedo para Gui novamente.

Após a eliminação de Érika, Rico ficou muito abalado e não aturou o deboche dos adversários. Para atingir Tati Quebra-Barraco, o alagoano invadiu a despensa e jogou todo o café da casa fora. Esse, com certeza, está entre os dez melhores barracos dentre todas as edições da Fazenda. Foi uma noite conturbada, o Dynho quase agrediu o Rico, o Victor iniciou uma guerra de iogurte, os internautas queriam expulsar todo mundo. Coisa de louco.

Uma jaqueta foi responsável por mobilizar as redes sociais. Quando Dayane resolveu se vingar de Rico passando a faca no seu casaco favorito, a internet parou para ver quando ele descobrir e mais, qual seria a reação do rei dos barracos. No fim, Rico acabou não entregando a baixaria que o povo esperava, mas deixou seu legado e alugou um apartamento na mente da modelo.

Olha, quem diria que essa Fazenda 13 renderia tanto entretenimento para a família brasileira.

