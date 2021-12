Gusttavo Lima - Augusto Albuquerque/Reprodução

Rio - O cantor sertanejo Gusttavo Lima, de 32 anos, está feliz por retornar com o "Buteco" ao Rio de Janeiro neste domingo (26). O festival idealizado pelo cantor acontece no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade, a partir das 14h, com diversos shows. Em contato com O DIA, o artista fala sobre a expectativa de fazer o show no Rio.

"A expectativa para essa segunda edição do Buteco no Rio de Janeiro não poderia ser melhor. Estou numa saudade imensa do público carioca e tenho certeza de que esse reencontro com vocês no próximo domingo será maravilhoso", diz o cantor.

No palco, o anfitrião apresentará hits como “Nota de Repúdio”, “Ficha Limpa”, “Apelido Carinhoso”, “Balada Boa” e “Gatinha Assanhada”, além de grandes clássicos da música sertaneja. Embora jovem, o artista não abre mão de cantar ‘modão’, algo que foi primordial para o nascimento do projeto. Festival ainda conta com apresentação de outros artistas.

"Além do meu show, a galera vai poder conferir também as apresentações do Sorriso Maroto, meus parceiros Dennis e Zé Vaqueiro e da dupla Bruno & Denner. Estamos preparando tudo com bastante carinho para que seja um evento incrível para todos nós", completa o artista.

Em 2019, o festival passou por 20 cidades registrando mais de 50 mil pessoas em Goiânia (GO), 45 mil em Brasília (DF) e 57 mil em Belo Horizonte (MG). Em 2020, devido a pandemia da Covid-19 teve de ser interrompido momentaneamente, retornando no final deste ano.

SERVIÇO - Buteco Rio de Janeiro

Data: 26 de dezembro (domingo)

Abertura dos portões: 14h

Local: Parque Olímpico da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio

Classificação: 18 anos

Ingressos via Balada App