Gusttavo Lima recebe Andressa Suita e filhos no palco de show no Rio

Rio - Gusttavo Lima contou com a presença da mulher, Andressa Suita, e dos filhos do casal, Gabriel e Samuel, no palco do seu "Buteco", show que aconteceu no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio, na noite deste domingo. Mais cedo, o cantor e a família curtiram um passeio de iate, na Marina da Glória. Andressa assistiu ao show coladinha com os filhos, na lateral do palco. Durante alguns momentos, alguns fãs também subiram no local para abraçar o cantor.

