Denise Fraga em cena de vídeo produzido para o seu canal no YouTubeReprodução/YouTube

Publicado 02/02/2022 16:00 | Atualizado 02/02/2022 16:22

Rio - Idealizado e criado pela atriz Denise Fraga, o produtor José Maria e o diretor Luiz Villaça, "Eu de Você" mostra histórias reais, costuradas com pérolas da literatura, música, imagens e poesia. Espetáculo estreia nesta quarta-feira, no Teatro 1 do CCBB, no centro do Rio, e faz curta temporada até 20 de fevereiro. Ingressos custam a partir de R$ 15.

“Que seria de nós sem os poetas? E o que seria deles sem a vida comum? É dessa mistura que surge a ideia de nosso Eu de Você. O que tem em comum a Cris, o Paulo Leminski e o Zezé di Camargo? Tchekhov, eu e Francisco? Pelo que a avó do Felipe estava chorando enquanto os Beatles compunham mais uma canção? O que fara o Wagner quando ouvir o que Chico Buarque fez com o seu também coração partido? Costumo dizer que a arte ajuda a gente a viver, que quem lê Dostoievski e Fernando Pessoa, no mínimo, vai sofrer mais bonito. Porque sofrera com companhia, sofrera com a cumplicidade dos poetas. Entendera que fazemos parte de algo maior, que pertencemos a roda da humanidade, seus dilemas eternos e sua fatídica imperfeição”, ressalta Denise Fraga, que comemora 35 anos de trajetória artística.

Acompanhada por uma banda somente por mulheres, "Eu de Você" marca a estreia solo da atriz em sua cidade natal, o Rio de Janeiro, mas o espetáculo já cumpriu temporada em São Paulo, Belo Horizonte e Campinas, tendo sua turnê interrompida pela pandemia da COVID-19 em 2020.

"O desafio deste espetáculo é o de ressignificar nossa obra nesses tempos de pandemia, voltar a promover os encontros, com afeto e segurança. Contando historias reais, rompendo a fronteira entre palco e plateia, fato e ficção, pedaços de vida embalados pela arte, pretendendo ampliar o nosso Teatro para uma real experiencia de empatia”, conclui Denise, que canta mais de 10 canções do espetáculo, entre elas: O Cordão (Chico Buarque), Suspicious Minds (Elvis Presley) e Yolanda (Chico Buarque e Pablo Milanez).



Preocupada em ampliar a acessibilidade, a produção oferece recursos para deficientes visuais através da audiodescrição e intérpretes em libras, durante as apresentações da temporada.



SERVIÇO



Espetáculo: Eu de Você

Temporada: de 2 a 20 de fevereiro de 2022

Dias e horários: de quartas a sábados, 19h, e domingos, 18h

Sessão extra dia 14 de fevereiro de 2022, 19h

Local: CCBB Rio – Teatro I (Rua Primeiro de Março, 66 – Centro).

Informações: 3808-2020.

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) │ via Sympla ou na bilheteria do CCBB.

Capacidade: 172 lugares.

Duração: 90 min

Classificação indicativa: 12 anos.

