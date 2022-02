Fábio Jr, Cleo e Fiuk - Larissa Marques

Fábio Jr, Cleo e FiukLarissa Marques

Publicado 08/02/2022 15:11 | Atualizado 08/02/2022 15:29

Rio - A equipe do filme "Me Tira da Mira" divulgou nesta terça-feira as primeiras imagens do longa, que narra a história da investigação de um crime fora do sério. No filme de comédia, Cleo dá vida a Roberta, uma agente secreta em busca de respostas para a morte da atriz Antuérpia Fox (Vera Fischer). A comédia dirigida por Hsu Chien ("Desapega!") marca a primeira vez de Cleo contracenando com o pai, Fábio Júnior, e o irmão Fiuk nos cinemas.

fotogaleria

Além do trio, o filme conta ainda com outros grandes nomes no elenco, como Viih Tube, Gkay, Mel Maia, Kaysar Dadour, Cris Vianna, Sérgio Guizé, Silvero Pereira, Júlia Rabello e Bruna Ciocca. Com distribuição da Imagem Filmes, o longa teve sua estreia nos cinemas confirmada para 17 de março.

Roberta (Cleo) é uma investigadora da Polícia Civil que se infiltra como agente secreta na Clínica Bianchini de Realinhamento Energético para investigar a morte da atriz Antuérpia Fox (Vera Fischer) por conta própria. A suspeita é de que o chá desenvolvido pelos donos da clínica, usado para reequilibrar a energia dos pacientes, pode estar matando pessoas. Durante a investigação, ela contará com o apoio de sua terapeuta, Isabela (Bruna Ciocca), com quem forma uma dupla divertida e implacável. Além dela, o policial Lucas (Fiuk), a atriz “cancelada” Natasha Ferrero (Júlia Rabello) e Rodrigo (Sergio Guizé), seu ex-parceiro no amor e no trabalho, também estarão ao seu lado nessa missão.

Para Fábio Jr., gravar um filme ao lado dos dois filhos pela primeira vez foi uma experiência maravilhosa. "Imagina só o orgulho do papai aqui. Com produção da minha filhota, um elenco incrível… texto, roteiro, direção! Foi demais! E ainda poder contracenar pela primeira vez nós três, Cleo, Filipe e eu… foi muito lindo. A gente se divertiu, se emocionou… tô super ansioso para assistir”, conta.

"Me Tira da Mira" conta ainda com trilha inédita dirigida por Diego Timbó. Entre os nomes, estão Ella & The Pepper Juice, Xamã, JS O Mão de Ouro e Franglish interpretando a faixa inédita “Criminal”, o astro do pagode romântico Dilsinho com a releitura de “Alma Gêmea” e uma das últimas gravações de Elza com a música “Preciso Me Encontrar”, sucesso de Cartola.