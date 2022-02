Pocah beija Pabllo Vittar durante apresentação bombástica em São Paulo

Rio - A cantora Pocah se apresentou com o bloco que leva seu nome, em São Paulo, na noite desta sexta-feira. Com um modelito bem justinho e com estampa animal print, a funkeira sensualizou bastante no palco ao lado de Pabllo Vittar, que fez uma participação especial no evento.

Pabllo arrasou com uma fantasia inspirada na personagem Lara Croft, de Tomb Rider. Durante todo o show, Pocah e Pabllo se divertiram muito juntas. Elas se abraçaram bastante e até se beijaram rapidamente.

Relatar erro