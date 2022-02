Pocah faz homenagem a Marília Mendonça no Bloco da Pocah - Ag. News

Publicado 26/02/2022 11:52

Rio - A cantora Pocah se apresentou com o "Bloco da Pocah", em São Paulo, na noite desta sexta-feira. Durante o show, a funkeira prestou uma homenagem para a cantora Marília Mendonça, que morreu aos 26 anos, vítima de um acidente aéreo em Minas Gerais, em novembro do ano passado.

Karol Conká e Pabllo Vittar fizeram participações especiais durante o "Bloco da Pocah". Durante sua performance com Pabllo, Pocah deu um selinho na amiga. A funkeira também sensualizou muito com seu corpo de bailarinas em cima do palco.