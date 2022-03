João Luiz Pedrosa - Reprodução/Instagram

Publicado 07/03/2022 07:00

Rio – Desde que saiu do “BBB 21”, em abril do ano passado, a vida de João Luiz Pedrosa mudou bastante. De professor de Geografia em Minas Gerais para influenciador digital, apresentador e, agora, escritor. Ele lançou recentemente o livro “Como essa calopsita veio parar no Brasil? – e outras dúvidas de Geografia” para incentivar o conhecimento e a educação. Em entrevista ao DIA, ele analisa as mudanças vividas no último ano após o reality global.

“Muita coisa aconteceu de lá para cá, né? Eu não imaginava que chegaria onde estou hoje, não esperava. Foi um marco muito importante na minha vida e não faria nada diferente, acredito que tudo acontece como tem que acontecer. E estou feliz demais com o caminho que estou trilhando aqui fora”, diz.

Grato pelo que conquistou após ganhar visibilidade nacional na telinha da Globo, João sempre gostou de escrever. Ao receber o convite para publicar um livro, não hesitou em aceitar, principalmente por poder falar de Geografia, uma disciplina que transita entre muitas áreas do conhecimento.

“Eu sou eternamente grato por tudo que conquistei após o BBB. O programa me abriu muitas portas, me deu uma voz que eu tinha apenas em sala de aula, para tratar sobre diversos assuntos importantes no nosso país, como a geografia. Então agora com esse alcance eu posso influenciar positivamente mais pessoas, atingir lugares que normalmente eu não atingiria, e isso é muito legal".

Questionado se toparia participar de um novo reality show, ele garante que sim. “Como eu já tive a sensação de estar no BBB, acho que seria mais interessante participar de um reality que me desafiasse ainda mais, uma experiência diferente do que eu conheço”, pensa.

Geografia lúdica

Com título inspirado em seu bichinho de estimação, João traz provocações sobre o mundo de forma lúdica. Por exemplo, ao falar de cultura e geografia, ele usa o clássico embate entre bolacha e biscoito. Já para falar sobre o PIB de alguns países africanos, ele compara os números às fortunas de alguns empresários e celebridades.

“O livro tem esse caráter de despertar a curiosidade nas pessoas, de perceber o mundo sob um novo olhar. O processo de escrita foi muito importante para mim e desafiador... E a Geografia é muito ampla, daí, eu acabei escolhendo temas que despertassem, de fato, a curiosidade nas pessoas, pontos que nem sempre conseguimos perceber no nosso dia a dia", afima.

Em um ano eleitoral, o livro ganha relevância ao também abordar questões polêmicas como preconceito linguístico, negacionismo e racismo. João ainda aborda teorias da conspiração como o terraplanismo, comprovando que a Terra é redonda e explicando que esse conceito contra científico não é algo novo.

“Sem dúvidas, 2022 é um ano de disputa, em especial, no âmbito eleitoral. O negacionismo ganha força, sobretudo, quando a pandemia se agrava ainda mais e isso é muito perigoso. Buscar informação é um passo importante na construção de uma sociedade que valorize a ciência e questões que são essenciais para a transformação social”, pensa.

Próximos passos

Depois de um ano intenso e cheio de novidades, João pretende consolidar a carreira em 2022. "É um ano de consolidar tudo que vim construindo nesses últimos anos, tanto no meu âmbito pessoal, quanto profissional. O Trace Trends segue firme, disponível no Globoplay, toda quarta-feira e sexta-feira, às 17h, no Multishow; estou estudando uma segunda temporada do “POPEANDO”, meu programa sobre cultura POP no Instagram, um segundo livro, vamos vendo”, adianta.

Ele revela, ainda, que o casamento com o namorado, Igor Moreira, também está nos planos, apesar de não haver data concreta ainda. “É algo que nós já conversamos bastante e vontade não falta! Mas devido ao momento (de pandemia) que estamos vivendo, decidimos esperar mais um pouco. Mas, vem aí”, garante, aos risos.