Diogo Nogueira - Guto Costa

Diogo NogueiraGuto Costa

Publicado 10/03/2022 16:29

Berço do samba, o tradicional bairro de Madureira, especificamente o Parque de Madureira Mestre Monarco, na Zona Norte do Rio, já está pronto para receber o FVM – Festival de Verão e Música. De 12 de março a 3 de abril, todos os caminhos levam cariocas e turistas ao coração do subúrbio para celebrar ao lado de grandes nomes da atualidade. Serão quatro finais de semana seguidos de muita diversão para todos. E o melhor de tudo: a entrada é gratuita.

Entre os artistas que se apresentam no FVM Madureira estão: Diogo Nogueira, Mumuzinho, Fundo de Quintal, Imaginasamba, Caju pra Baixo, Tiee, Rodriguinho, Clareou, Vou Pro Sereno, Tá na Mente, Thiago Martins, Swing e Simpatia, Arlindinho, Gustavo Lins, João Diniz, Thiago Soares, Vou Zuar, Tentasamba, Jecy, Limusine Negra, Primeiro Amor e Balacobaco.

As atrações se dividem por finais de semana. O evento é totalmente gratuito, porém, sujeito à lotação. Será obrigatória a apresentação dos comprovantes de vacinação contra a covid-19, assim como o uso de máscara.

A abertura do FVM Madureira acontece no dia 12 de março (sábado), às 16h, com apresentação de DJ, em seguida, sobem ao palco João Diniz, Fundo de Quintal e Clareou. No dia 13 de março (domingo), no mesmo horário, DJ, Jecy, Vou Zuar e Diogo Nogueira.

O segundo final de semana do FVM Madureira acontece nos dias 19 e 20 de março. No sábado (19), se apresentam Limusine Negra, Imaginasamba e Vou pro Sereno. No domingo (20), Primeiro Amor, Thiago Martins e Tá na Mente.

Nos dias 26 e 27 de março, se apresentam Jecy, Thiago Soares e Rodriguinho; E ainda, Balacobaco, Gustavo Lins e Caju pra Baixo, respectivamente. O encerramento ocorre nos dias 2 e 3 de abril, com shows de Jecy, Swing e Simpatia e Tiee; além de Tentasamba, Arlindinho e Mumuzinho, no domingo (3).

Vale ressaltar que o FVM Madureira tem como patrocinadores: TIM, Light e Governo do Estado do Rio de Janeiro – por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Como parceiros de mídia: Rádio Globo, Band, O DIA, Coruja e Onbus.