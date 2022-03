Teatro Rogério Cardoso, em Ipanema, é um espaço da Funarj - Divulgação

Publicado 10/03/2022 14:49

Rio - O Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da FUNARJ, está com inscrições abertas para o Edital de Estímulo à Manutenção de Teatros. Serão mais de R4 4,8 milhões destinados aos teatros de médio e pequeno porte do estado do Rio de Janeiro. As inscrições vão até o dia 17 de abril e podem ser feitas no próprio site da Funarj.



Podem participar os espaços cênicos em território fluminense em funcionamento há mais de 10 anos. As instituições devem ser destinadas a apresentações abertas ao público em modalidades como: montagem teatral, performances, musicais, entre outros, administrados por pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos.



Serão contemplados 20 equipamentos teatrais de médio e pequeno porte. Os projetos apresentados poderão prever a utilização dos recursos financeiros nas seguintes formas: planejamento de pequenas reformas estruturais para manutenção e funcionalidade do espaço, considerando-se também a acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e locação de equipamentos cênicos, de luz e som, maquinários, entre outros, necessários para funcionamento do espaço, entre outras.

"O setor cultural foi duramente impactado com as restrições impostas pela pandemia. Até hoje, a recuperação desses espaços, em especial dos teatros, estava em xeque. A Funarj espera com este edital dar um gás para que tantos equipamentos importantes na história da cultura fluminense não fechem as cortinas sem data para reabrir", afirma José Roberto Gifford, presidente da Funarj.