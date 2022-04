Rodrigo Mussi alfineta dinâmica dos eliminados - Reprodução/Instagram

Rodrigo Mussi alfineta dinâmica dos eliminadosReprodução/Instagram

Publicado 15/04/2022 20:06 | Atualizado 15/04/2022 20:07

O ex-BBB Rodrigo Mussi, que está internado desde o dia 31 de março, após um acidente de carro, em São Paulo, segue em processo de extubação, de acordo com um novo boletim divulgado pelo seu irmão, Diogo Mussi, nesta sexta-feira (15). Segundo ele, após o gerente comercial "está bastante agitado".

fotogaleria

Ele passou por uma série de cirurgias nas últimas semanas para se recuperar do acidente e continua dando sinais de melhora com interações com médicos e familiares. "Hoje o Rod está bastante agitado, oscilando entre momentos de realidade e confusão. O processo de extubação continua e o nosso guerreiro está indo muito bem! Aguaremos o retorno o gigante!", escreveu Diogo em suas redes sociais.

Internado há 15 dias, Rodrigo Mussi continua se recuperando no o Hospital das Clínicas, na capital paulistana. Ontem, Diogo, irmão do ex-BBB, afirmou que ele sege em processo de extubação, com melhora progressiva. Ele ainda pede "energias positivas" para a melhora do quadro clínico do brother.

No acidente, Rodrigo teve fraturas nos membros e traumatismo intracraniano, sendo submetido a cirurgia de emergência com a inserção de um cateter para drenar o sangue na cabeça e também uma cirurgia na perna. Desde então, vem apresentando uma "melhora progressiva", como definiu o irmão do ex-BBB.