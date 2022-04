Jade Picon - Reprodução do Instagram

Jade Picon Reprodução do Instagram

Publicado 15/04/2022 22:10 | Atualizado 15/04/2022 22:34

Lookinho de milhões! Jade Picon está prontíssima para curtir o primeiro dia do festival Coachella 2022, que terá início nesta sexta-feira (15), nos Estados Unidos, com show de Anitta, Pabllo Vittar, Harry Styles, Billie Eilish e muito mais. Na Califórnia desta a última quarta-feira, a influenciadora digital e ex-BBB vem compartilhando alguns cliques da viagem e, nesta noite, mostrou a roupa escolhida para o evento.

fotogaleria

Cheia de estilo, Jade foi uma das primeiras celebridades a exibir o visual para curtir o primeiro dia de show. Vale lembrar que o Coachella acontece nos dias 15, 16 e 17 de abril, no fim de semana de 22, 23 e 24, com o mesmo line-up. No figurino, a gata optou por um top metálico, deixando toda a barriga de fora e uma calça preta cheia de rebites, combinados com um coturno preto e óculos de sol. "Coachella, Day 1", escreveu ela na legenda, dando a entender que irá aproveitar outros dias do evento de música global.



Além da influencer, diversos outros brasileiros como Bianca Andrade, Isabeli Fontana, Di Ferrero, Camilla de Lucas, Agatha Moreira, Rodrigo Simas, Sasha Meneghel, Juliette e mais desembarcaram nos Estados Unidos para o evento, que conta com shows. Anitta, entra no palco nesta sexta-feira. Já Pabllo Vittar canta no sábado (16).