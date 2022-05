Rocco Pitanga empresta sua voz ao Batman de nova áudiossérie produzida pelo Spotify - fotos Bruno Poletti/Spotify

Publicado 10/05/2022 07:00

Rio - Mais de 80 anos após a chegada das radionovelas ao Brasil, as narrativas em áudio estão de volta com tudo através de plataformas de streaming como o Spotify. Após o sucesso de séries em formato de podcast como 'Sofia' e 'Paciente 63', a nova aposta do serviço é 'Batman Despertar', que teve sua estreia global no último dia 3. Com elenco de peso, a produção marca o início da era das audiosséries de super-heróis, trazendo um novo olhar sobre o Homem-Morcego como nunca visto antes.

No Brasil, o bilionário Bruce Wayne ganha vida pela voz de Rocco Pitanga, que esteve na TV aberta pela última vez em 2016, como o Dr. Daniel da novela 'Rock Story', na Globo. O ator comenta a emoção de interpretar um dos super-heróis mais icônicos dos quadrinhos.



"Nunca imaginei fazer um personagem como o Batman, que é conhecido mundialmente. Fiquei muito feliz e surpreso de ter sido escalado", conta Rocco. Até o momento, a audiossérie tem três episódios disponíveis no serviço de streaming, em que o artista contracena pela primeira vez com Camila Pitanga, sua irmã mais velha. Adaptado do original 'Batman Unburied', o projeto conta com dez capítulos no total, lançados todas as terças-feiras, no Spotify.

Uma nova história

Apesar de ter sido criada pelo mesmo roteirista da trilogia 'O Cavaleiro das Trevas', de Christopher Nolan, 'Batman Despertar' traz para o ouvinte uma nova visão sobre o justiceiro. Na trama de David S. Goyer, Bruce é um patologista forense que não tem memória alguma de seus dias enfrentando o crime na cidade fictícia de Gotham. Sem Bat-sinal que traga o herói de volta, os moradores da região enfrentam o terror causado pelo serial killer conhecido como O Ceifador, interpretado por Hugo Bonemer.



A ideia de mostrar o Morcegão de uma forma inovadora ressoou desde os Estados Unidos, onde Winston Duke, de 'Pantera Negra', empresta sua voz ao personagem, até o estúdio em São Paulo onde Daniel Rezende e Marina Santana dirigiram o elenco da versão brasileira. "O Dani tinha uma proposta de fazer algo diferente de tudo que já tinha sido apresentado, então, eu fiquei muito disponível para ser dirigido e entender de que maneira ele iria, como maestro, levar toda a trajetória do personagem", comenta Rocco.

O enigma do público

Além de Rocco, Camila e Hugo, a trama ainda conta com as vozes de Tainá Müller, Augusto Madeira, Marcelo Varzea e Maria Bopp, que se dividem em outros personagens conhecidos pelos fãs dos quadrinhos e dos filmes lançados até agora. Para Tainá, a voz por trás de Barbara Gordon, 'Batman Despertar' faz parte do movimento que "reinaugura" a era de ouro das radionovelas brasileiras, mas destaca o mistério quanto ao perfil dos ouvintes da série.

"Eu não faço a menor ideia de que público eu vou encontrar. É o público dos podcasts? Mas, ao mesmo tempo, o formato é diferente porque a gente está falando de uma ficção. Então, é o público que já experimentou um ou outro podcast de ficção? Mesmo se eu não estivesse no projeto, com certeza, eu ouviria. Também imagino que os fãs de Batman terão uma curiosidade, mas, de fato, quem vai ser o público é um mistério. E isso é legal, eu acho que a gente está reinaugurando uma coisa muito especial aqui no Brasil, que é essa possibilidade de trabalhar com a audiossérie ou audionovelas", afirma a atriz.