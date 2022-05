Luan Santana - Divulgação/Lana Pinho

Luan Santana

Publicado 10/05/2022 17:09

Rio - Enquanto viaja pelo Brasil com sua primeira turnê desde o início da pandemia, Luan Santana celebra mais uma conquista em sua carreira. Atualmente, o cantor de 31 anos é o único artista sertanejo com duas músicas no Top 10 do Spotify Brasil, com os hits 'Abalo Emocional' e 'Erro Planejado', em parceria com Henrique & Juliano.

Na última segunda-feira (9), Luan se apresentava na cidade de Maringá, no Paraná, quando aproveitou para comemorar o marco: “Estou muito feliz com mais esta conquista em minha carreira. Tenho um carinho muito especial por estas duas canções e estar no Top 10 com as duas é um presente. Obrigada a todos os meus fãs que tornam os meus sonhos realidade”, declarou ele, durante a festa dos 75 anos da cidade onde morou até 2014.

Após dois anos longe dos palcos, o cantor tem tido a oportunidade de reencontrar os fãs com a turnê Luan City. Foi com este projeto que o sertanejo conquistou a quarta e a décima posição da parada musical, com as canções 'Erro Planejado' e 'Abalo Emocional', respectivamente. Nesta sexta-feira, dia 13, Luan chega em Monte Alto, São Paulo, com o show que já tem emocionado fãs ao redor do Brasil.