Baile de Charme do Viaduto de Madureira completará 32 anos no próximo sábado - Divulgação

Baile de Charme do Viaduto de Madureira completará 32 anos no próximo sábadoDivulgação

Publicado 10/05/2022 14:54

Rio - O Baile de Charme do Viaduto de Madureira completará 32 anos no próximo sábado. Para celebrar a data, vai rolar um show com Lukinhas, dono do hit "Pipa Voada", e vários convidados.

O Viaduto é conhecido como um centro de concentração popular, responsável pela difusão da cultura negra no Estado do Rio. Além de eventos semanais e premiações, o espaço já recebeu diversas atrações internacionais e nacionais, como Keith Sweat, Chingy, Montell Jordan, Darrius, Negra Li, Quelynah, Nina Black, Sampa Crew, Dughettu, Sandra de Sá, Racionais MCs e muitos outros.

Serviço:

Aniversário de 32 anos , do Baile de Charme do ano. DJs Residentes: Michell, Fernandinho, Vig e Gab.



Atração: Super show com Lukinhas, dono do hit "Pipa Voada" e vários convidados.

Data: 14 de maio 2022

Horário: 22h

Local: Viaduto Negrão de Lima- Madureira

Ingressos Antecipados: R$ 20.

Mais informações: (21) 96475-2020- DJ Michell