Manu Gavassi e seu namorado, Jullio Reis, em Veneza, na ItáliaReprodução

Publicado 13/05/2022 15:32 | Atualizado 13/05/2022 15:36

A cantora Manu Gavassi revelou nesta sexta-feira (13), em seu Instagram, que teve o passaporte roubado durante sua viagem à Itália. Em uma publicação, a cantora mostrou uma série de fotos tiradas para o novo documento, emitido às pressas para que pudesse retornar ao Brasil.

No início de maio, a ex-participante do BBB 20 passou por um sufoco enquanto visitava a cidade italiana de Veneza, ao lado do namorado Jullio Reis. "Só quem já teve o passaporte roubado no meio de uma viagem fora do país entende o meu semblante nessa três por quatro", desabafou a cantora, que já está em São Paulo, cidade onde mora.



Na legenda, Manu compartilhou com os fãs o sentimento de angústia que viveu durante os dias sem documentação. "Um misto de assustada com 'vou chorar a qualquer momento não façam nenhum movimento brusco'", escreveu ela.