Chris Rock levou um tapa na cara enquanto apresentava o Oscar - AFP

Publicado 13/05/2022 20:13



Em sua primeira apresentação no Reino Unido desde o Oscar, Chris Rock fez piada sobre o tapa na cara que levou de Will Smith . Durante seu show no Royal Albert Hall, em Londres, na noite desta quinta-feira (12), o comediante brincou com o acontecimento.

Segundo relatos da mídia britânica, o ator abriu a apresentação fazendo referência ao conflito. "Estou bem, se alguém estava se perguntando. Recuperei a maior parte da minha audição e estou tentando fazer um show decente”, brincou Chris. "As pessoas esperam que eu fale sobre essa história, mas não vou falar sobre isso agora, um dia eu falo. Na Netflix”, disse ele.



Ao longo do show, Rock voltou a tocar no assunto, deixando comentário sobre críticas feitas a ele: "Qualquer um que diz 'palavras machucam' nunca levou um soco na cara".



Relembre a confusão