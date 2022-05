Paulo Miklos se prepara para lançar novo álbum no dia 27 de maio - Divulgação/José De Holanda

Paulo Miklos se prepara para lançar novo álbum no dia 27 de maioDivulgação/José De Holanda

Publicado 13/05/2022 17:12

Rio - Paulo Miklos está de volta com mais um lançamento de sua carreira solo. O ex-integrante da banda Titãs divulgou, nesta sexta-feira (13), o single "É assim que eu sei", abrindo os trabalhos de seu quarto álbum de estúdio desde que deixou o grupo. Primeiro disco do cantor em cinco anos, “Do Amor Não Vai Sobrar Ninguém” foi produzido durante a pandemia da covid-19 e traz o artista em um mundo utópico.

fotogaleria

“A música sempre foi uma espécie de portal capaz de me transportar para outro lugar”, declarou o ator sobre o escape que o projeto proporcionará aos fãs. Previsto para ser lançado no dia 27 deste mês, o novo disco de Paulo Miklos traz o single recém-lançado na tracklist, uma balada romântica em que o cantor narra sua rotina com a esposa, Renata Galvão.

Além disso, "É assim que eu sei" ainda ganhou um videoclipe publicado no YouTube na tarde desta sexta-feira, estrelado por Mariana Xavier, de "Minha Mãe é uma Peça", e seu esposo, Diego Braga. A atriz revelou a emoção de contracenar pela primeira vez com o amado para um projeto de Miklos: "Foi uma surpresa esse convite! E foi irrecusável! Eu e Diego somos muito fãs do trabalho do Paulo, várias músicas dele são temas da nossa história. E foi uma oportunidade maravilhosa", afirmou.

Confira: