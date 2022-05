No Nordeste, Maíra Cardi afirma que curtiu o tempo offline ao lado do marido - Reprodução

No Nordeste, Maíra Cardi afirma que curtiu o tempo offline ao lado do maridoReprodução

Publicado 13/05/2022 19:38

Após uma semana fora da internet, a influenciadora Maíra Cardi voltou às redes sociais, nesta sexta-feira (13), e aproveitou para comentar os acontecimentos da última semana. A esposa de Arthur Aguiar, campeão do BBB 22, contou que curtiu os dias offline com o marido e "tirou o atraso" dos meses de confinamento. O casal viajou para o Nordeste com a filha para descansar e se desconectar.

"Esses dias aqui ausente da internet, a gente aproveitou para namorar horrores. Tirar o atraso dos quatro meses. Senhor, o rapaz estava com um gás. Os pães deram uma energia para o menino. Ainda bem que tirei uns dias para descansar", afirmou ela.



A influenciadora, que viralizou na internet ao criticar a alimentação do marido durante o reality, contou nos stories que acredita que o sexo ajudou a dupla a perder peso. "Acho que a gente até emagreceu sem fazer dieta. Fazendo só exercício químico e misturando corpos", continuou.

Maíra, que é coach de emagrecimento na internet, vende programas, dietas e cursos nas redes sociais. Desde o início do Big Brother, ela chama a atenção dos internautas e de várias celebridades por seus comentários polêmicos sobre alimentação e saúde física.

Treta com Paulo André



Enquanto PA ainda estava confinado no programa, Maíra ofereceu um quarto decorado ao filho do atleta. Após saber da notícia, Paulo agradeceu, mas recusou o presente. No entanto, nos stories, ela afirmou nunca ter recebido uma mensagem de agradecimento.



"Vi uma matéria falando que o PA ficou supergrato por eu ter dado os presentes para ele, mas ele não ia aceitar porque não precisava e agora já tinha o dinheiro dele, mas que ele tinha agradecido muto e era muito grato. Se ele ficou muito grato, ficou internamente, porque nunca falou isso para mim, nunca me agradeceu", começou.

Maíra também negou que a oferta tenha sido uma estratégia para favorecer o jogo do marido e, após deixar várias alfinetadas para o atleta, a coach, por fim, chamou a recusa de Paulo de "ego bobo" e disse que, no lugar dele, aceitaria o presente. "Eu como mãe, ia amar receber as coisas, independente de ter dinheiro ou não. A minha filha poder receber um presente e eu não aceitar mostra uma insensibilidade tão grande da minha parte... Um ego bobo, orgulho desnecessário", finalizou.

Críticas ao comportamento durante o BBB



Ao finalizar os vídeos, Maíra também rebateu críticas dos internautas aos atritos criados pro ela para defender o marido. Ela afirma que não se arrepende do apoio incondicional dado a ele durante o BBB.



"Fiz tudo o que eu podia e não podia para lutar pelo meu marido. Faria tudo de novo. Sei que muita gente ficou com muita raiva de mim porque eu cacei muita briga na internet por conta dele, mas quem ama é assim. Talvez eu tenha chateado muitas pessoas por causa disso, mas quem ama cuida e eu sou intensa", concluiu ela, se despedindo dos seguidores durante uma hora, afirmando que iria namorar. "Vou assar".