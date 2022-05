Britney Spears - Reprodução do Instagram

Britney SpearsReprodução do Instagram

Publicado 14/05/2022 17:38 | Atualizado 14/05/2022 17:56

A cantora norte-americana Britney Spears anunciou em suas redes sociais, neste sábado (14), que perdeu o bebê que estava esperando com seu noivo, o modelo Sam Asghari. A triste notícia foi compartilhada pela Princesinha do Pop em um postagem, no qual contou que sofreu um aborto espontâneo.

Nas redes sociais, ela comentou sobre o ocorrido. Britney anunciou que estava esperando o terceiro filho no dia 11 de abril. "É com profunda tristeza que nós anunciamos que perdemos nosso bebê milagroso no início da gravidez. Isso é devastador para quaisquer pais. Talvez nós devêssemos ter esperado para anunciar mais adiante, mas nós estávamos muito animados para compartilhar a boa notícia. Nosso amor um pelo outro é a nossa força. Nós continuaremos tentando aumentar nossa linda família", revelou.

Ao longo do texto, a estrela, de 40 anos, agradeceu o carinho e apoio dos fãs. "Nós agradecemos a todos pelo apoio. Gentilmente pedimos privacidade durante esse momento difícil", concluiu. A gravidez foi anunciada por Britney ema abril. Na época, ela contou que descobriu estar esperando o bebê através de um teste. Ela já tem dois filhos: Sean, de 16 anos, e Jayden, de 15, do antigo casamento com Kevin Federline.