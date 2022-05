Gabi Martins - Reprodução do Instagram

Gabi MartinsReprodução do Instagram

Publicado 14/05/2022 17:10 | Atualizado 14/05/2022 17:16

Olha ela! A cantora e ex-BBB Gabi Martins deixou seus seguidores do Instagram babando ao compartilhar uma sequência de fotos em que aparece posando com um biquíni rosa, exibindo seu abdômen trincado. A peça praiana valorizou as curvas da gata, que celebrou o dia de folga.

fotogaleria

"Boa tarde, amores', desejou ela aos seguidores. "Bora curtir uma piscina antes de um sertanejo!", escreveu a loira na publicação, deixando claro que o sabadou vai ser animado por onde ela está curtindo o fim de semana. Claro que não faltaram elogios pelo visual e boa forma nos comentários.

"É gataaaaa demais", escreveu uma internauta. "Maravilhosa", comentou outra fã. Musa da Unidos de Vila Isabel, agremiação, Gabi Martins agradeceu à experiência que teve na Sapucaí ao final do Carnaval. "Aprendi muito e vou levar pra minha vida todos ensinamentos. Até breve!", escreveu ela nas redes.