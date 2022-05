Cineasta morreu após um infarto fulminante - Reprodução

Cineasta morreu após um infarto fulminanteReprodução

Publicado 14/05/2022 16:41 | Atualizado 14/05/2022 16:49

A morte do cineasta Breno Silveira, que ocorreu na manhã deste sábado (14), em Pernambuco, entristeceu fãs e colegas de trabalho do profissional. Nas redes sociais, diversos famosos prestaram homenagens e compartilharam mensagens de luto e de apoio à família dele no começo da tarde.

fotogaleria



Breno sofreu um infarto fulminante em Limoeiro, Pernambuco. O cineasta estava rodando filmagens do próximo filme, "Dona Vitória", com Fernanda Montenegro e Silvio Guindane. De acordo com a equipe do longa, ele começou a passar mal no set, e chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Ele tinha 58 anos de idade. Sócio da Conspiração Filmes, Breno tem no currículo sucessos de direção como "2 Filhos de Francisco", "Gonzaga: From Father to Son", "2 Irmãs" e o mais recente, "Dom". Breno sofreu um infarto fulminante em Limoeiro, Pernambuco. O cineasta estava rodando filmagens do próximo filme, "Dona Vitória", com Fernanda Montenegro e Silvio Guindane. De acordo com a equipe do longa, ele começou a passar mal no set, e chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Ele tinha 58 anos de idade. Sócio da Conspiração Filmes, Breno tem no currículo sucessos de direção como "2 Filhos de Francisco", "Gonzaga: From Father to Son", "2 Irmãs" e o mais recente, "Dom".

Silveira também dirigiu a série 1 Contra Todos, obra brasileira mais indicada ao Emmy Internacional na história. Ao longo da carreira, o cineasta teve filmes exibidos nos festivais de Toronto, Havana e Monte-Carlo. Um dos primeiros a comentar a morte do diretor foi o ator e humorista Hélio de la Peña. "Triste com a partida de Breno Silveira. Um cara bacana, talentoso, criativo e parceiro. Muito novo para nos deixar, cheio de planos na cabeça. Beijos na família e nos amigos", disse.



A atriz Zezé Motta fez um longo texto de despedida para o amigo em seus stories do Instagram. "Essa vida… Sempre confirmando que é mesmo um sopro. É muito triste receber a notícia da partida do Breno Silveira, um incrível diretor e cineasta que tive o privilégio de trabalhar. Aos 58 anos ele nos deixa, e deixa também trabalhos brilhantes no cinema brasileiro".

Ela seguiu no texto: "Fui dirigida pelo Breno em 2012, no “Gonzaga de Pai para Filho”, um filme sobre o Rei do Baião. Tenho muito orgulho de termos feito esse trabalho, me orgulho demais deste filme. Meus sentimentos à família, aos amigos, é uma tristeza enorme… #ripbrenosilveira".

A atriz e comediante Dadá Coelho também prestou seus sentimentos: "Chocada! Inacreditável. Que tristeza. Tô sem acreditar. Um cara incrível…", assim como o ator Armando Babaioff: "Que tristeza essa notícia do Breno Silveira. Meu Deus".

Tuca Andrada também falou sobre a partida de Breno. O ator lastimou a morte do colega. "A partida precoce do Breno Silveira é uma perda enorme para o Cinema do Brasil". O ator Stepan Necerssian escreveu: "Seu sorriso, seu talento, seu astral. Muito cedo, amigo. Cedo demais". O humorista Beto Silva também falou sobre a morte de Breno através das redes sociais: "Breno Silveira se foi. Muito triste e chocante. Um cara muito gente boa, do bem e super talentoso. RIP Breno".





Essa vida… Sempre confirmando que é mesmo um sopro. É muito triste receber a notícia da partida do Breno Silveira, um incrível diretor e cineasta que tive o privilégio de trabalhar. Aos 58 anos ele nos deixa, e deixa também trabalhos brilhantes no cinema brasileiro. — Zezé Motta (@zezemotta) May 14, 2022