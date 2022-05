O Menino do Olho Azul - Assessoria

Publicado 14/05/2022 01:00

Jorge Fernando saiu do Méier para o estrelato. E arrasou. Ator, diretor, ícone na supervisão de teatro musical, renovou com os "cortes" rápidos as longas cenas nas novelas. Ele se foi em 2019, aos 64 anos, por problemas cardíacos. Logo depois, faleceu sua mãe, Hilda Rebello, 95 anos, atriz nata, quase sempre dirigida pelo filho. Família sempre unida. E não é que Jorge virou personagem de teatro? O espetáculo 'O menino do olho azul' estreia hoje, às 16h, no Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea (Rua Marquês de São Vicente, 52 - lj-265 - Gávea. Telefone: (21) 2274-9696).

Empolgado, o ator Xande Valois, 17 anos, será o intérprete de Jorginho - como sempre era chamado - e achou "muito emocionante, aprendi demais com todos da equipe e do elenco". E acrescenta: "Não somente na parte artística, mas na humana também. Estudei referências profissionais, pessoais, e cada vez o admiro mais. A expectativa para a estreia é grande, dá aquele friozinho na barriga...Que eu possa honrar a memória e obra do Jorge Fernando. Embora seja uma peça infantil, tem uma sensibilidade e uma leveza gigantes para abordar a história desse gênio da dramaturgia”, comenta o ator.



Para homenageá-lo, a ideia partiu da irmã. Maria Rebello resolveu produzir algo alegre, irreverente, sobre esse filho de São Jorge, sério nas broncas necessárias para, cinco minutos depois, dar risadas. E assim surgiu o espetáculo infantil, em reverência ao diretor. "Quando o Jorge morreu, achei que homenageando-o com arte, sentiria sempre a energia dele pertinho de mim. Já fizemos uma websérie, 'Espólio', com quatro episódios, sobre a herança espiritual e artística que ele deixou para a família. Também tem um museu em Paquetá, cuja obra está sendo finalizada, um documentário e o projeto de um livro. Jorge, para mim, sempre foi uma criança no sentido de só viver o lúdico, o artístico. A peça retrata ele criança, o menino cheio de esperança, que conseguiu realizar seu sonho”, adianta a irmã.

O espetáculo é uma verdadeira ação em família. Estreando na direção a sobrinha Maria Carol Rebello, que também assina a concepção do espetáculo. No elenco, a sobrinha neta Manoa Rebello interpretará a irmã Maria, que sempre trabalhou junto a Jorge e produziu todos os seus espetáculos.



Ator e roteirista, Lucas Domso estreou em seu primeiro espetáculo profissional, 'Antígona', há 20 anos. Na TV fez uma aparição em "Alma Gêmea", sob a direção de Jorge Fernando. Sua estreia como roteirista foi com o curta-metragem "Delegacia Carioca". Seu último trabalho como ator na Rede Globo foi na novela "Verão 90". A novela teve direção de Jorge Fernando, e durante as gravações os vínculos se estreitaram, foi quando o diretor o convidou para escrever o espetáculo, 'Kaboom'.

