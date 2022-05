Gastrobeer Edição Junho de 2018 - Quinta da Boa Vista - Luis Alvarenga/AAposta

Publicado 14/05/2022 07:00

O Rio oferece, neste fim de semana, a programação perfeita para quem curte um passeio gastronômico. Da cerveja ao "podrão", a cidade estará recheada de experiências deliciosas e gratuitas para aproveitar uma boa folga pelas ruas e pontos turísticos cariocas.

O maior evento cervejeiro ao ar livre do Rio, o Gastro Beer, está de volta à Quinta da Boa Vista, na Zona Norte da cidade. O festival retorna com força total para sua 17ª edição nos dias 14 e 15 de maio, das 12h às 21h, e vai reunir mais de 70 opções entre cervejarias artesanais e gastronomia. Com entrada gratuita, o público também poderá curtir apresentações de artistas e músicos durante todo o fim de semana.



Para as famílias que desejam aproveitar um dia de diversão na Quinta, o evento também vai contar com um espaço kids e oficinas infantis. Enquanto isso, os amantes das cervejas artesanais vão conferir lançamentos do mercado cervejeiro e diversas delícias gastronômicas. "O Gastro Beer representa a volta dos festivais gratuitos de cerveja ao ar livre. Será o momento das marcas reencontrarem seus públicos", declara Ana Paula Gomes, diretora da AAposta, empresa responsável pelo projeto.



Segundo a organização, o evento é um dos precursores da cerveja artesanal no Rio, por isso, elas são as grandes estrelas. "Depois de dois anos de pandemia, enxergamos um grande potencial em eventos de rua. Para os clientes será uma oportunidade de aproveitar uma grande variedade de opções pra comer e beber no clima super agradável da Quinta", afirma Pablo Santana, gerente de marketing da Cervejaria Hocus Pocus.



Já Luiz Winter, co-fundador da Cervejaria W*Kattz, fala sobre a expectativa de volta a uma feira gastronômica e a importância delas para a cidade. "Estamos todos saudosos, voltaremos a ter contato direto com nossos clientes, além de ocupar os espaços públicos, que precisam desse tipo de movimento".



Mas não é só de cerveja que vive o carioca. A cidade também é fã do famoso "podrão" e para quem gosta de se deliciar com grandes refeições que cabem no bolso, este fim de semana também já tem programação garantida. A Feira Nacional do Podrão está de volta desde ontem e vai até o dia 15 de maio, no estacionamento do Shopping Jardim Guadalupe, na Zona Norte do Rio.



Com entrada franca, a quarta edição do evento contará com 20 expositores de diversos bairros de dentro e fora da cidade, oferecendo o sabor inconfundível dos tradicionais lanches de rua. "A escolha dos participantes foi muito criteriosa. Rodamos o Rio e Região Metropolitana, ouvimos a população e procuramos escolher os 'podrões' mais icônicos, com mais representatividade em seus bairros. Assim, o público poderá conhecer as comidas de rua que mais fazem sucesso em cada parte da cidade", explica Suzanne Malta, idealizadora do projeto.



Além das refeições de peso, a programação está recheada de muita arte, shows e apresentações. Para ocupar a criançada, a feira também disponibiliza um Espaço Kids, com tenda exclusiva na Feira do Podrinho, destinada às brincadeiras, pista de skate, oficinas e supervisão de uma equipe de recreadores.



Durante o evento, o Sesc Rio, parceiro do projeto, vai promover palestras sobre o mercado dos recicláveis, novidades e inovações deste universo. A organização reservará um ponto para a arrecadação de alimentos não perecíveis, que serão destinados às famílias vítimas das recentes chuvas no Rio de Janeiro.



E tem mais! Este fim de semana saboroso ainda conta com mais eventos espalhados pela cidade. Confira a programação para os dias 13, 14 e 15 de maio:



Programação para o fim de semana



Gastro Beer Rio



Entrada franca.

Data: 14 e 15 de maio

Horário: 12h às 21h

Local: Parque Municipal da Quinta da Boa Vista, São Cristóvão.



Feira Nacional do Podrão



Entrada franca.

Data: 13, 14 e 15 de maio.

Horários: 17h às 22h (sexta) e 14h às 22h (sábado e domingo).

Local: Estacionamento do Shopping Jardim Guadalupe (Avenida Brasil, 22.155 - Guadalupe).

Meu Primeiro Festival

Com programação gratuita, o evento, criado para o público infantil, conta com shows, oficinas, cortejos e

intervenções, divididas em três dias. Além disso, o festival terá instalações interativas e uma grande diversidade de food trucks.

Entrada franca.

Data: 13, 14 e 15 de maio

Horários: 10h às 18h

Local: : Passeio Público do Rio de Janeiro (Rua do Passeio - Centro)

Festival Tim Music Rio

Data: 14 e 15 de maio



Horário: 16h às 20h

Local: Posto 4 da praia de Copacabana, na altura da Rua Constante Ramos (próximo às estações de metrô Siqueira Campos e Cantagalo).

Shows





Mart'nália no Circo Voador: Sábado, 14 de maio, às 22h, no Circo Voador (R. dos Arcos, s/n - Jardim Iracema). Ingressos podem ser comprados na plataforma Eventim



Bloco do Silva: Sábado, 14 de maio, às 21h, no Nau Cidades Santo Cristo (Av. Prof. Pereira Reis, 36 - Santo Cristo). Ingressos podem ser comprados na plataforma Sympla

Dilsinho e Sorriso Maroto - Gravação do DVD 'Juntos': Sábado, às 16h, no Riocentro (Av. Salvador Allende, 6555 - Barra da Tijuca). Ingressos podem ser comprados na plataforma Ingresso Certo

Feijoada e Samba do Alto e show com Grupo Bom Gosto. Data: 14 de maio - Sábado. Horário: a partir das 11h. Local: Alto Vidigal Brasil. Endereço: Rua Armando Almeida Lima, 2. Mais informações: 96406-7025.