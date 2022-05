Tatá Werneck - Reprodução do Instagram

Publicado 14/05/2022 19:56

Sarada! Tatá Werneck deixou seus seguidores babando ao mostrar seu abdômen definido em foto postada nos Stories do Instagram, neste sábado. A apresentadora do "Lady Night", de 38 anos, postou clique em que aparece tirando uma selfie no espelho na cozinha de sua casa e brincou sobre o fato na legenda.



"Adivinhe quais desses chás (todos) estão vencidos. Otários. Caíram feito patos. Apenas gostaria de mostrar que estou malhando. Não há chás na foto, apenas abdômens", disse ela, bem-humorada. O novo shape é resultado de uma nova rotina na vida da humorista. Segundo a própria, o nascimento de Clara Maria, sucesso entre os seguidores da comediante, a fez olhar com mais carinho e priorizar sua saúde.



No Twitter, a foto publicada no Instagram de Tatá viralizou. "O shape da Tatá Werneck. Mona passa o treino", brincou uma seguidora. "Se alimentar bem. Aí acho que dá resultado rápido. E meu Personal é mto bom. Pq eu faço só meia hora porque logo perco a paciência. Mas eu não entendo nada. Eu também faço cocô várias vezes ao dia", brincou a jurada do "The Masked Singer".



Na continuação das respostas aos seguidores, Tatá também explicou que tem três anos que não come nenhum tipo de gordura.