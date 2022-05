Deborah Secco - Reprodução do Instagram

Publicado 14/05/2022 21:03 | Atualizado 14/05/2022 21:06

Sempre deslumbrante, a atriz Deborah Secco deixou os seguidores babando, neste sábado (14), ao dividir cliques em que aparece de biquíni em suas redes sociais. Assim como outros famosos, a estrela aproveitou o dia para renovar o bronze ao lado de sua família.

Na companhia do marido Hugo Moura e da filha Maria Flor, de 6 anos, Deborah apostou um lookinho estiloso para o passeio. Ela desfilou com um biquíni azul-bebê. A peça, claro, evidenciou o corpão da musa, que ostentou uma barriga sarada. "Fim de semana de muito amor! Como está sendo o finde de vocês?", escreveu ela em uma das fotos.

Recentemente, Deborah, que foi convidada do programa "Saia Justa", do GNT, admitiu que sua rotina agitada atrapalha um pouco da vida a dois com Hugo Moura. "Eu só preciso conciliar [meu tempo e a minha agenda]. Desejo ele a cada instante, sou apaixonada. Olho para ele e tenho desejos. É uma delícia de homem, de pessoa, de tudo”, afirmou.