Anitta - Reprodução/Instagram

Anitta Reprodução/Instagram

Publicado 14/05/2022 22:55

Ela sabe que venceu! Evoluindo ainda mais em seus passos na carreira internacional, Anitta está com a presença mais do que confirmada no Billboard Music Awards 2022, premiação musical que rola neste domingo (15), nos Estados Unidos! Ao lado de grandes nomes, a cantora brasileira foi anunciada na lista de personalidades que irão apresentas as mais diversas categorias da premiação. Ao todo são 55.

fotogaleria

Além da Poderosa, outros nomes também foram divulgados como apresentadores da cerimônia que destaca os mais populares artistas e músicas, que dominaram as paradas em solo norte-americano, assim como no mundo. Chloe, Givon, DJ Khaled, Dixie D’Amelio, Liza Koshy, Michael Buble, foram alguns das celebridades que estão confirmadas para entregar os prêmios.



Artistas como AleXa, Dove Cameron, City Girls, Heidi Klum, Lainey Wilson, Pusha T, Shenseea, French Montana e Teyana Taylor também estão na lista. O astro canadense The Weeknd lidera a lista de indicados deste ano. Ele concorrerá em 17 categorias , seguido da cantora Doja Cat com 14 indicações, Justin Bieber , Ye e Olivia Rodrigo com 13 indicações.



Também devem se destacar na premiação, outros grandes nomes como Ed Sheeran, Adele, Taylor Swift e os rappers Drake e Lil Nas X.