Fátima Bernardes compartilhou cliques com Pabllo Vittar e ficou chocada com comprimento do cabelo da cantoraReprodução

Publicado 20/05/2022 18:33

Fátima Bernardes recebeu Pabllo Vittar no palco de seu programa Encontro, na TV Globo, na manhã desta sexta-feira (20). Ao final da transmissão, a apresentadora compartilhou algumas fotos com a cantora, como costuma fazer com seus convidados, e ficou impressionada com o comprimento da peruca usada por ela.

Na publicação, além de tecer elogios à Pabllo, a jornalista destacou um detalhe que chamou sua atenção: o tamanho da peruca da artista. "@pabllovittar disse que o cabelo dela mede 1,45m. Eu e @tati fomos conferir. E esse nem é o mais comprido que ela usa", escreveu Fátima na legenda.



Na sequência, a apresentadora agradeceu a presença da cantora. "Foi bom demais recebê-la mais uma vez no #encontrocomfatima", concluiu.