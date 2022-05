Ex-BBB Gabi Martins grava clipe com participação de Viih Tube e MC Danny

Rio - A ex-BBB Gabi Martins reuniu Viih Tube, MC Danny e a influenciadora Julia Puzzuoli na gravação de seu novo clipe, "Vou Dar Trabalho", em uma casa noturna em São Paulo, nesta segunda-feira. Gabi apostou em um look verde, cheio de brilho, para a ocasião. A cantora também mostrou seu corpão sarado deixando a barriga de fora. Viih Tube usou um vestido preto, também com bastante brilho. As três se divertiram posando para fotos nos bastidores das gravações.

Relatar erro