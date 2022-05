Após casal desistir do programa, MC Gui publica homenagem aos pais - Reprodução

Publicado 27/05/2022 18:07 | Atualizado 27/05/2022 20:51

O cantor MC Gui se pronunciou após seus pais, Claudia Baronesa e Rogério Alves, desistirem do reality show Power Couple, da Record, na madrugada desta sexta-feira (27). Durante uma noite de confusão generalizada, o pai do funkeiro quebrou a janela do quarto do participante Cartolouco, após uma grande briga entre os dois

Em seu Instagram, MC Gui publicou fotos do casamento dos pais e apoiou a decisão do casal. “No fundo, alguma coisa me diz que vai dar tudo certo. Que os caminhos são tortos mas a chegada é certa. Que há coisas bonitas esperando lá na frente, se a gente acredita. E eu acredito! Vivo de acreditar. E acredito, que o que importa mesmo, não são as pedras que encontro pelo caminho, mas sim, as flores, que carrego comigo. Dentro do coração”, escreveu o cantor.

"Vocês são os nossos orgulhos e estaremos aqui até o fim! Obrigado por serem tão fod*.. Às vezes é preciso dar um passo para trás, para dar dois para a frente", finalizou ele, homenageando a dupla.

Entenda a polêmica

O conflito entre Rogério e Cartolouco começou logo depois, com uma discussão sobre a votação. "Não tá errada a estratégia, mas a justificativa de voto", declarou o jornalista. "Mas é o meu jogo. Você não tem obrigação de aceitar", rebateu o pai de MC Gui.



Ainda no início da briga, Rogério pegou uma garrafa e jogou água no rosto de Cartolouco, como resposta às provocações por seus posicionamentos contrários dentro do reality show. "Você é bundão", gritou ele. Temendo uma possível agressão, Baronesa arrastou o marido para um canto do cômodo, mas o ex-Fazenda saiu na direção da dupla, esbravejando provocações.

A situação ficou ainda mais complicada quando Cartolouco entendeu que Rogério teria ameaçado sua namorada, Gabi. Para que não agredisse o pai de MC Gui, o ex-A Fazenda precisou ser segurado por outros três participantes.



Com o desenrolar da briga, do lado de fora da casa, Rogério arremessou um vaso de planta na janela do quarto de Cartolouco e Gabriella, quebrando o vidro. Neste momento, a câmera do programa foi cortada, mas, logo depois, foi possível ver o marido de Baronesa se comunicando com a produção pelo interfone.

