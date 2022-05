Na Broadway, Ingrid Guimarães assistiu à peça estrelada pela atriz - Reprodução

Publicado 27/05/2022 20:15 | Atualizado 27/05/2022 20:18

Ingrid Guimarães compartilhou, nesta quinta-feira (26), um mico que passou durante sua viagem para Nova York, ao lado de Thales Bretas. A atriz publicou imagens de um momento de fã, que viveu após assistir à peça protagonizada pela estrela de Hollywood, Sarah Jessica Parker, da série Sex And The City.

Na última quarta-feira (25), Ingrid prestigiou o espetáculo "Plaza Suite", na Broadway, estrelado pela americana. Ao final, ela tentou tirar uma foto com a artista, mas acabou tendo uma resposta negativa. "Ela disse 'não tiro foto por causa da Covid' (ela estava de máscara)", contou a atriz.

Apesar do momento desconfortável, Ingrid se solidarizou com seus fãs. "Hoje entendi a sensação de cada fã meu que foi tirar foto depois das peças. Poxa Sarah... perdeu a chance de meu conhecer", escreveu a brasileira em um post no Instagram.