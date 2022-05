Viih Tube disse que vai decolver "coroa da pegação" para Bianca - reprodução do instagram

Publicado 27/05/2022 19:03 | Atualizado 27/05/2022 19:12

A ex-BBB Viih Tube aproveitou alguns rumores do momento para fazer uma brincadeira com a também ex-BBB Bianca Andrade. A influenciadora viu, em comentários nas redes sociais, o que a amiga estaria vivendo uma fase de solteira, após fim do relacionamento com Fred, e decidiu deixar sua opinião sobre o assunto.

Nesta semana, Bianca repercutiu com alguns rumores na web, após internautas afirmarem que ela teria ficado com o ator João Guilherme, durante uma festa que frequentaram. Ao ficar sabendo do suposto beijo, Viih se divertiu e disse que iria devolver a coroa de 'pegadora' para a amiga.

“Gente, a Bianca tá voltando, vou ter que devolver a coroa dela, falei com ela na quarta e disse que estava calminha, calminha... Onde, amiga? Só dá você no meu feed, vou ter que devolver! Farofa chega logo”, escreveu ela, no Twitter.



Na Farofa da Gkay, no ano passado, Viih Tube recebeu de Bianca a 'coroa de Jenifer', a personalidade festeira da empresária. Após ter dado o que falar no evento que reuniu várias celebridades, Viih herdou o cargo da amiga. A jovem ex-BBB, que tinha acabado de ficar solteira, beijou muito no evento e não fez questão de esconder o quanto aproveitou o momento.