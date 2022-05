Viradão Cultural agita o fim de semana dos moradores de Madureira neste sábado - Divulgação/Gui Espíndola

Publicado 27/05/2022 16:47

Rio - Os moradores de Madureira seguem em clima de festa, comemorando os 409 anos do bairro da Zona Norte do Rio. Neste sábado, acontece o Viradão Cultural, com programação totalmente gratuita. O evento está previsto para começar às 13h30, na Arena Carioca Fernando Torres, localizada no Parque Madureira, já com a abertura da Feira Crespa.

Ao longo do dia, o espaço será palco para diversas atrações musicais como as rodas de samba que acontecem às 17h, com o Projeto Criolice, e às 20h, com a participação de Hamilton Fofão, Áurea Maria da Portela, Negão da Serrinha e Companhia de Aruanda.

Às 22h, a festa é levada para o Viaduto Negrão de Lima com o famoso Baile Charme. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados no site Sympla . Na Praça da Mãe, a noite ainda terá o encontro de jongos do Vale do Café e de Madureira, o bloco afro Lemi Ayó e voguing com Empire's Legendary Performance Favela.

A novidade do Viradão Cultural deste sábado é uma iniciativa inovadora da Secretaria Municipal de Cultura. O secretário Marcus Faustini quer aproveitar o evento para distribuir 15 mil ímãs de geladeira com um QR Code que leva o público para o site do Zonas de Cultura, onde serão oferecidas oportunidades culturais no bairro, distribuição de ingressos, etc.